Казахстан и ЕС продолжают переговоры по упрощению визового режима

В Астане заместитель министра иностранных дел РК Алибек Бакаев встретился с главой представительства Европейского союза в Казахстане Кестутисом Янкаускасом, сообщает Zakon.kz.

Во время переговоров стороны обсудили ряд вопросов сотрудничества в консульской сфере, в частности, проведение второго раунда консультаций по упрощению визового режима стран ЕС для граждан РК.

Первостепенными этапами облегчения европейского визового режима является:

введение единого списка документов для подачи на визу;

уменьшение консульских сборов;

сокращение сроков рассмотрения заявок;

увеличение срока действия многократных виз.

Как отметили в МИД РК, по итогам переговоров была достигнута договоренность о дальнейшем укреплении дружественных отношений между РК и ЕС в консульской сфере.