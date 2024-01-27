Казахстан и ЕС продолжают переговоры по упрощению визового режима
Фото: МИД РК
В Астане заместитель министра иностранных дел РК Алибек Бакаев встретился с главой представительства Европейского союза в Казахстане Кестутисом Янкаускасом, сообщает Zakon.kz.
Во время переговоров стороны обсудили ряд вопросов сотрудничества в консульской сфере, в частности, проведение второго раунда консультаций по упрощению визового режима стран ЕС для граждан РК.
Первостепенными этапами облегчения европейского визового режима является:
- введение единого списка документов для подачи на визу;
- уменьшение консульских сборов;
- сокращение сроков рассмотрения заявок;
- увеличение срока действия многократных виз.
Как отметили в МИД РК, по итогам переговоров была достигнута договоренность о дальнейшем укреплении дружественных отношений между РК и ЕС в консульской сфере.
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