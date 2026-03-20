Изменились правила взимания платы за проезд по платным дорогам
Так, говорится, что от платы за пользование платными участками освобождается категория автотранспортных средств, предусмотренная статьей 5-2 Закона, это:
специальные автотранспортные средства при исполнении служебных обязанностей:
- организации скорой медицинской помощи;
- аварийно-спасательных служб;
- правоохранительных органов;
- органов транспортного контроля;
- специальных государственных органов;
- Вооруженных сил РК, других войск и воинских формирований;
- Национального оператора, непосредственно осуществляющего содержание и техническое обслуживание платных автомобильных дорог (участков) общего пользования международного и республиканского значения;
- частного партнера, непосредственно осуществляющего содержание и техническое обслуживание на соответствующей платной автомобильной дороге (участке), определенного в соответствии с законодательством РК;
- уполномоченного органа в области охраны, воспроизводства и использования животного мира;
- уполномоченного государственного органа в области рыбного хозяйства;
- автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа в пригородных сообщениях и сообщениях, соединяющих населенные пункты, прилегающие к платной автомобильной дороге (участку): поселки, села с районными или областными центрами, столицей или городами республиканского значения;
- автобусы районов, прилегающих к платной автомобильной дороге, зарегистрированные в установленном порядке на территории указанной административно-территориальной единицы, для перемещения в пределах одного района;
- грузовые автотранспортные средства, колесные самоходные сельскохозяйственные, мелиоративные машины в пределах отрезков между ближайшими транспортными развязками для пересечения водных преград и железных дорог;
- легковые автомобили физических и юридических лиц районов, прилегающих к платной автомобильной дороге, зарегистрированные в установленном порядке на территории указанной административно-территориальной единицы, для перемещения в пределах одного района;
- легковые автомобили ветеранов Великой Отечественной войны.
Указывается, что организатор направляет смс-оповещение о наличии задолженности за проезд по платным дорогам (участкам).
В случае, если пользователь (физическое лицо) в течение 30 календарных дней со дня совершения проезда по платным дорогам (участкам) не произвел оплату за проезд, организатор на 31-й календарный день направляет материалы в органы транспортного контроля для рассмотрения в порядке, предусмотренном статьей 628 Кодекса "Об административных правонарушениях".
В случае, если пользователь (юридическое лицо) не произвел оплату за проезд по платным дорогам (участкам) до 20-го числа следующего за отчетным месяцем на основании выставленных организатором счетов-фактур, организатор на следующий календарный день направляет материалы в органы транспортного контроля для рассмотрения в порядке, предусмотренном статьей 628 Кодекса "Об административных правонарушениях".
Также говорится, что организатор вносит изменения в алгоритм начисления платы за проезд по платным автомобильным дорогам (участкам) в соответствии с внутренним регламентом уполномоченного государственного органа по автомобильным дорогам.
Приказ вводится в действие с 30 марта 2026 года.
Ранее сообщалось, что Минтранспорта смягчило правила оплаты на платных дорогах.