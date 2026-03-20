Изменились правила взимания платы за проезд по платным дорогам

Приказом министра транспорта от 16 марта 2026 года внесены изменения в Правила взимания платы за проезд по платной автомобильной дороге общего пользования республиканского значения (участку), сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что от платы за пользование платными участками освобождается категория автотранспортных средств, предусмотренная статьей 5-2 Закона, это:

специальные автотранспортные средства при исполнении служебных обязанностей:

организации скорой медицинской помощи;

аварийно-спасательных служб;

правоохранительных органов;

органов транспортного контроля;

специальных государственных органов;

Вооруженных сил РК, других войск и воинских формирований;

Национального оператора, непосредственно осуществляющего содержание и техническое обслуживание платных автомобильных дорог (участков) общего пользования международного и республиканского значения;

частного партнера, непосредственно осуществляющего содержание и техническое обслуживание на соответствующей платной автомобильной дороге (участке), определенного в соответствии с законодательством РК;

уполномоченного органа в области охраны, воспроизводства и использования животного мира;

уполномоченного государственного органа в области рыбного хозяйства;

автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа в пригородных сообщениях и сообщениях, соединяющих населенные пункты, прилегающие к платной автомобильной дороге (участку): поселки, села с районными или областными центрами, столицей или городами республиканского значения;

автобусы районов, прилегающих к платной автомобильной дороге, зарегистрированные в установленном порядке на территории указанной административно-территориальной единицы, для перемещения в пределах одного района;

грузовые автотранспортные средства, колесные самоходные сельскохозяйственные, мелиоративные машины в пределах отрезков между ближайшими транспортными развязками для пересечения водных преград и железных дорог;

легковые автомобили физических и юридических лиц районов, прилегающих к платной автомобильной дороге, зарегистрированные в установленном порядке на территории указанной административно-территориальной единицы, для перемещения в пределах одного района;

легковые автомобили ветеранов Великой Отечественной войны.

Указывается, что организатор направляет смс-оповещение о наличии задолженности за проезд по платным дорогам (участкам).

В случае, если пользователь (физическое лицо) в течение 30 календарных дней со дня совершения проезда по платным дорогам (участкам) не произвел оплату за проезд, организатор на 31-й календарный день направляет материалы в органы транспортного контроля для рассмотрения в порядке, предусмотренном статьей 628 Кодекса "Об административных правонарушениях".

В случае, если пользователь (юридическое лицо) не произвел оплату за проезд по платным дорогам (участкам) до 20-го числа следующего за отчетным месяцем на основании выставленных организатором счетов-фактур, организатор на следующий календарный день направляет материалы в органы транспортного контроля для рассмотрения в порядке, предусмотренном статьей 628 Кодекса "Об административных правонарушениях".

Также говорится, что организатор вносит изменения в алгоритм начисления платы за проезд по платным автомобильным дорогам (участкам) в соответствии с внутренним регламентом уполномоченного государственного органа по автомобильным дорогам.

Приказ вводится в действие с 30 марта 2026 года.

