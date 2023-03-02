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Досаев рассказал, как решат проблему плохой связи в городе

Досаев рассказал, как решат проблему плохой связи в городе Фото: pixabay
Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, что для решения проблем с сотовой связью в городе построят новые мачтовые сооружения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос плохой связи и интернета на встрече с акимом подняла одна из жительниц Медеуского района. Она отметила, что микрорайон растет, а со связью все еще остаются проблемы.

"В Медеуском районе мобильный интернет работает, но есть проблемы с радиофобией, по локации недавно убрали станцию. По поводу фиксированной волоконно-оптической линии связи – планируем закрыть этот вопрос до конца года. Минимум два оператора появятся в точке".Руководитель Управления цифровизации Алматы Баян Конирбаев

Ерболат Досаев добавил, что для решения проблемы плохой связи в городе начнут строить новые мачтовые станции.

"По стационарному интернету все будет нормально, до конца года сети проложат. По вопросу с сотовыми операторами начинается новый проект, будем строить отдельные мачтовые сооружения, до которых мы допустим сотовых операторов. Буквально на следующей неделе у меня будет встреча со всеми сотовыми операторами города. У нас предложения сформированы, и технически мы готовы. Если мы с ними договоримся, то в микрорайонах, где плохое качество связи, мы начнем их устанавливать". Аким Алматы Ерболат Досаев

Ранее аким столицы Женис Касымбек прокомментировал жалобы астанчан на интернет.

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