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Досаев о проблемных вопросах города: Иногда хочется принять решение, но не могу

Досаев о проблемных вопросах города: Иногда хочется принять решение, но не могу Фото: пресс-служба акимата Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал о проблемных вопросах города, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Аким не смог назвать конкретно одну проблему, заявив, что в городе проблемных вопросов очень много и решать их приходится одновременно.

"У меня целый список проблем – вопросы экологии, транспортного развития города, точечная застройка, вопросы, связанные с полицентричным развитием, что делать с модернизацией базаров и так далее. Я могу огромный список предоставить. Я стараюсь их не делить, они находятся в моем фокусе работы и моих заместителей. Приходится все эти проблемы решать одновременно. Если я назову одну проблему, то это означает, что я должен этому вопросу действительно уделять больше времени и усилий, а такой возможности, к сожалению, у меня нет", – сказал аким Ерболат Досаев.

По его словам, на решение некоторых городских проблем порой уходит очень много времени из-за бюрократической цепочки.

"Иногда мне хочется принять решение, но не могу, приходится идти по цепочке принятия решений и на это уходит время. Этого времени мне очень жалко. Я называю это время упущенных возможностей. Ситуация улучшается, с моей точки зрения. Горожане может решают, что темпы должны быть более высокими, но жизнь покажет. Главное, чтобы мы могли до конца реализовать начатое, не бросив на полпути из-за проблем и препятствий", – заключил аким Алматы.

Ранее Ерболат Досаев рассказал, почему акимат Алматы не разрешает феминисткам провести марш и митинг 8 марта. 

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