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Четыре сенсации зафиксированы на старте плей-офф Кубка Гагарина по хоккею

Хоккей 4 Сенсации КХЛ Фото: Instagram/khl
Впервые в истории Континентальной хоккейной лиги четыре клуба с низким рейтингом выиграли свои стартовые матчи первого раунда Кубка Гагарина. К тому же аутсайдеры сумели обыграть своих соперников на выезде, сообщает Zakon.kz.

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В первый день начала игр плей-офф КХЛ четыре команды-фаворита с высоким посевом проиграли свои поединки.

"Нефтехимик" из Нижнекамска в овертайме со счетом 3:2 вырвал победу у казанского "Ак Барса".

Также в овертайме гостевого успеха добился подмосковный "Витязь" – 1:0, который был сильнее "Локомотива" из Ярославля.

Первый гол в карьере – и сразу в овертайме в плей-офф. Это Прохор Корбит принес викторию "Адмиралу" над титулованным "Салаватом Юлаевым" – 2:1.

Главный фаворит нынешнего Кубка Гагарина, питерский СКА, неожиданно крупно уступил минскому "Динамо" – 4:6. Вторые матчи в этих поединках состоятся 3 марта.

Таким образом, впервые в истории КХЛ четыре команды с низким рейтингом начали свои выступления в первом раунде с побед. Казахстанский "Барыс" не участвует в данных играх плей-офф, так как не смог войти в список восьми лучших коллективов Восточной конференции.

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