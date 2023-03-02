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В Караганде малыш ехал за рулем внедорожника на коленях у отца

руль Фото: pixabay
В Instagram появилось видео, на котором по одной из улиц города Караганды за рулем внедорожника ехал маленький ребенок. Он находился на коленях у отца, сообщает Zakon.kz.

Номерные знаки были в грязи. Несмотря на это, полицейские установили владельца авто.

Теперь 28-летний карагандинец заплатит штраф. С ним провели беседу о соблюдении ПДД, в частности, правильной перевозки детей.

10 ноября в Астане женщина ехала за рулем автомобиля и держала малыша на руках. Время от времени мать наклонялась к ребенку, отвлекалась в это время от дороги.

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