Внедорожник снес детскую площадку в Жанаозене
Фото: pixabay
В соцсетях появилось видео ДТП, на котором внедорожник влетел в детскую площадку. Инцидент произошел в Жанаозене, сообщает Zakon.kz.
Региональное издание Lada.kz со ссылкой на департамент полиции Мангистауской области сообщило, что ДТП произошло 25 сентября в микрорайоне Шугыла. Автомобиль снес и помял часть конструкций на детской площадке.
В ведомстве уточнили, что водитель Toyota Prado будет привлечен к административной ответственности. Согласно закону, ему грозит штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) или лишение права управления транспортным средством до шести месяцев. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось о другом происшествии. 24 сентября на проспекте Достык, выше улицы Хаджи Мукана, автомобиль марки Hyundai Elantra насмерть сбил пешехода.
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