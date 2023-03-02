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То сумку украли, то телефон – алматинцы пожаловались Досаеву на освещение

То сумку украли, то телефон – алматинцы пожаловались Досаеву на освещение Фото: пресс-служба акимата Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района рассказал, как решат проблему освещения в городе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Одна из жительниц Медеуского района Алматы пожаловалась акиму на плохое освещение в районе Зеленого базара. По словам женщины, свет постоянно выключают, а дозвониться до "Алматы Кала Жарык" невозможно.

"Потом от Жургенова до Макатаева вообще нет освещения. Я просила, чтобы поставили хотя бы две лампы. Это не наш двор, за территорией двора. Просто там я слышу, как девушки кричат: то сумку украли, то телефон. А там же темно и ничего не видно", – рассказала жительница.

Аким Медеуского района Еркебулан Оразалин ответил, что район Зеленого рынка перегружен. Акимат планирует частично решить этот вопрос через благоустройство. В частности, по одной стороне провести желтую полосу и установить камеру "Сергек".  

"По поводу освещения мы признаем, что жалоб много поступает на "Алматы Кала Жарык". Это связано с недобросовестной работой субподрядной организации, которая работает по договору ГЧП. Мы этот вопрос на уровне города поднимали. По крайней мере, по Нусупбекова точечно локально отработаем", – добавил Еркебулан Оразалин.

Руководитель "Алматы Кала Жарык" Игорь Мысик уточнил, что компания ведет работы с частным партнером. Сейчас они усилили количество рабочих бригад, начали выравнивать ситуацию. 

"Я хочу объяснить схему работы в городе. В прошлом году после судебных исков вернули себе "Алматы Кала Жарык". Он является держателем на балансе всех световых точек. Но эти светоточки обслуживаются нашим государственным частным партнером, которому мы платим деньги. И вот он должен обеспечить работу, замену света, ламп. Мы более-менее наладили наши взаимоотношения, определились, как это будем делать. Я дам поручение акиму района до конца марта по тем участкам, которые вы назвали, работу провести".Аким Алматы Ерболат Досаев

Ранее аким Алматы на встрече с жителями рассказал, как решат проблему плохой связи в городе.

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