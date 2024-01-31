Досаев пообещал восстановить тротуарное освещение в Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев пообещал жителям города восстановить тротуарное освещение, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Отвечая 31 января 2024 года на вопросы жителей Алмалинского района, градоначальник отметил, что вопрос качества наружного освещения в городе является одним из главных приоритетов.

"После долгих судебных тяжб систему освещения вернули в собственность города. С августа прошлого года начали активную работу. Первым был Алмалинский район, уже с октября все остальные семь районов получили на балансы свои световые точки, начали модернизацию и обновление. В этом году мы хотим заменить почти 40 км линий, сделаем более 5 тыс. новых светоточек. В том числе особое внимание уделим не только уличному освещению, но и тротуарному", – сказал Ерболат Досаев.

В свою очередь аким Алмалинского района Айдар Жакибаев добавил, что в этом году освещение восстановят на трех магистральных улицах – пр. Абая, улицах Толе би и Абылай хана.

"Тротуарное освещение тоже приведем в порядок", – заключил Ерболат Досаев.

8 декабря 2023 года аким Алматы рассказал, что проблему наружного освещения южной столицы полностью решат в 2025 году.