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Досаев пообещал восстановить тротуарное освещение в Алматы

освещение в Алматы Фото: Zakon.kz
Аким Алматы Ерболат Досаев пообещал жителям города восстановить тротуарное освещение, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Отвечая 31 января 2024 года на вопросы жителей Алмалинского района, градоначальник отметил, что вопрос качества наружного освещения в городе является одним из главных приоритетов.

"После долгих судебных тяжб систему освещения вернули в собственность города. С августа прошлого года начали активную работу. Первым был Алмалинский район, уже с октября все остальные семь районов получили на балансы свои световые точки, начали модернизацию и обновление. В этом году мы хотим заменить почти 40 км линий, сделаем более 5 тыс. новых светоточек. В том числе особое внимание уделим не только уличному освещению, но и тротуарному", – сказал Ерболат Досаев.

В свою очередь аким Алмалинского района Айдар Жакибаев добавил, что в этом году освещение восстановят на трех магистральных улицах – пр. Абая, улицах Толе би и Абылай хана.

"Тротуарное освещение тоже приведем в порядок", – заключил Ерболат Досаев.

8 декабря 2023 года аким Алматы рассказал, что проблему наружного освещения южной столицы полностью решат в 2025 году. 

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