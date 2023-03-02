Сколько собак служат в казахстанской полиции

В Центре кинологической службы Министерства внутренних дел Казахстана, расположенном в Алматы, осуществляется базовая подготовка полицейских-кинологов и их подопечных собак, сообщает Zakon.kz.

Кинологическая служба полиции – это специальное подразделение, где готовят служебно-розыскных собак для предотвращения и раскрытия преступлений, розыска, задержания преступников и охраны общественного порядка.

"На сегодняшний день полицейскую службу несут более 600 собак различных пород. В основном это бельгийские и немецкие овчарки, лабрадоры-ретриверы и другие породы". Пресс-служба МВД РК

В Центре кинологической службы МВД РК ежегодно проходят обучение и переподготовку порядка 150 полицейских. На балансе центра состоит 34 служебные собаки, в том числе 13 – племенного разведения и семь – служебных собак для отбора в племенное ядро. Это лучшие представители породы, которые принимают участие в национальных и международных выставках.

В прошлом году в центре появилось 30 щенков: 26 – немецкой овчарки и четыре – малинуа. Когда малышам исполняется 45 дней, они проходят первый экзамен – тестирование на пригодность к службе в полиции. Дрессировка питомцев начинается с 4-6 месячного возраста.

"Кроме службы, полицейские собаки выполняют еще одну важную функцию. Питомцы кинологических центров участвуют в канистерапии детей с расстройствами аутистического спектра. Секрет этого метода заключается в том, что для ребенка собака выполняет роль мотиватора: она стимулирует его на активную работу и достижение успеха. Взаимодействие с собакой способствует развитию умственных и эмоциональных способностей, а также улучшает двигательные функции". Пресс-служба МВД РК

В 2022 году с участием кинологических подразделений раскрыто 6023 правонарушения, из них: 2360 краж, 188 грабежей, 26 разбоев, 55 убийств. Проведено 473 одорологические выборки, из которых 378 – положительных. Их результаты включены в доказательственную базу по многим преступлениям.

"С распространением синтетических наркотиков перед специалистами была поставлена задача: обучить служебных собак розыску этих веществ. Специалистами-химиками были выделены вещества, запах которых присутствует во всех синтетических наркотиках, приготовлены имитаторы запаха. И сейчас уже в каждой области в полиции есть собака, которая умеет искать и идентифицировать запах новых психоактивных веществ". Пресс-служба МВД РК

Полицейские собаки участвуют не только в обысковых мероприятиях. Кинологи со служебными собаками регулярно участвуют в проверках почтовых отправлений для выявления фактов контрабанды наркотиков. Учитывая то, что в посылках нередко отправляют еду, служебные собаки обучены не реагировать на такие раздражители. Даже если злоумышленники попытаются обмануть нюх собаки, им это не удастся: они могут обнаружить напыление наркотиков и на почтовой марке.

Кинологу важно досконально изучить собаку, чтобы замечать любые перемены в поведении и легко интерпретировать ее сигналы.

"В прошлом году с их помощью изъято и не допущено в незаконный оборот более 636 кг наркотиков, в том числе 114 кг синтетики. Благодаря кинологической службе пресечено около 900 фактов незаконного оборота наркотиков". Пресс-служба МВД РК

Ранее главный спасатель – специалист кинологического отделения Любовь Ефремова рассказала корреспонденту Zakon.kz, какие породы собак служат в оперативно-спасательном отряде МЧС Казахстана и почему.