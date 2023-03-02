На Анастасию Волочкову подали в суд из-за долга по комуслугам

Товарищество собственников жилья (ТСЖ) из Санкт-Петербурга подало в суд на российскую балерину из-за долга по коммунальным платежам, сообщает Zakon.kz.

У Анастасии Волочковой образовался долг по коммуналке в размере около 400 тысяч рублей (2 342 967 тенге), пишет StarHit.



"В иске ТСЖ просит взыскать задолженность по оплате содержания жилого помещения и коммунальных услуг в общей сумме 399 тысяч 503 рубля 76 копеек. Ранее истец обращался на судебный участок 370 Тверского района. Однако приказ был отменен", - говорится в сообщении суда.

Первое заседание назначено на 28 марта. Подобная ситуация у Анастасии Волочковой была и в Москве. В столице у адвокатов артистки получилось доказать ее правоту.

20 февраля Волочкова примерила новый образ, появившись в ярком розовом платье и с огромным бантом. Комментаторы неоднозначно отнеслись к трансформации.

