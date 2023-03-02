Милла Йовович опубликовала фото с мужем 20-летней давности

Американская актриса Милла Йовович на странице в Instagram опубликовала архивное фото с мужем Полом Андерсоном, сообщает Zakon.kz.

Фотомодель отмечает: "трудно поверить, что этой фотографии уже 20 лет!"

Актриса рассказала, что это фото нашла ее подруга.

"Это невероятно, когда в жизни есть партнер, который прошел со мной через столько всего и до сих пор смотрит на меня так же, как и когда мы впервые встретились. Ну, по крайней мере, большую часть времени!" — сказано в подписи к фото.

Комментаторы отметили, что Йовович выглядит по-прежнему великолепно.

Пол Андерсон и Милла Йовович поженились 22 августа 2009 года.

У супругов есть три дочери — Эвер Габо Андерсон (род. 3 ноября 2007), Дэшилл Иден Йовович-Андерсон (род. 1 апреля 2015) и Ошин Ларк Эллиот Йовович-Андерсон (род. 2 февраля 2020).