Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Милла Йовович опубликовала фото с мужем 20-летней давности

Милла Йовович опубликовала фото 20-летней давности с мужем Фото: Instagram/millajovovich
Американская актриса Милла Йовович на странице в Instagram опубликовала архивное фото с мужем Полом Андерсоном, сообщает Zakon.kz.

Фотомодель отмечает: "трудно поверить, что этой фотографии уже 20 лет!"

Актриса рассказала, что это фото нашла ее подруга. 

"Это невероятно, когда в жизни есть партнер, который прошел со мной через столько всего и до сих пор смотрит на меня так же, как и когда мы впервые встретились. Ну, по крайней мере, большую часть времени!" — сказано в подписи к фото.

Комментаторы отметили, что Йовович выглядит по-прежнему великолепно.

Пол Андерсон и Милла Йовович поженились 22 августа 2009 года.

У супругов есть три дочери — Эвер Габо Андерсон (род. 3 ноября 2007), Дэшилл Иден Йовович-Андерсон (род. 1 апреля 2015) и Ошин Ларк Эллиот Йовович-Андерсон (род. 2 февраля 2020).

Читайте также

Камшат Жолдыбаева выходит замуж

На Анастасию Волочкову подали в суд из-за долга по комуслугам

"Очень скоро": Димаш Кудайберген заинтриговал фанатов

Анастасия Московчук
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
США Казахстан сотрудничество
Ценный партнер по ключевым вопросам: зачем Энтони Блинкен приезжал в Казахстан
Столица
Я назову планету: почему переименования областей, городов и улиц вызывают вопросы
Камшат Жолдыбаева выходит замуж
Камшат Жолдыбаева выходит замуж
Филипп Киркоров опять удивил своих поклонников
Филипп Киркоров опять удивил своих поклонников
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления