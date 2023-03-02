Рынок управления активами Китая сталкивается с проблемами из-за падения цен на облигации

К концу 2022 года оценка более 20% продуктов по управлению активами Китая (WMP) упала ниже номинала, отчасти из-за падения цен на облигации, поскольку облигации составляли около двух третей WMP. Эксперты рынка ожидают, что давление выкупа бумаг сохранится и в 2023 году, сообщает Zakon.kz.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings, опубликовало отчет "Информационная панель банков Китая: март 2023 г. – продукты для управления активами", где в частности отмечается, что падение доходности WMP (Wealth management products) отразилось на его инвестиционной привлекательности и оказало влияние на необычно высокий рост розничных банковских депозитов в 2022 году.



В отчете отмечено, что непогашенные забалансовые продукты управления капиталом Китая сократились на 5% в годовом исчислении – до 27,7 трлн юаней, или 23% от номинального ВВП, к концу 2022 г. На этот же период, оценка более 20% WMP упала ниже номинала, отчасти из-за падения цен на облигации, поскольку облигации составляли около двух третей WMP. Эксперты Fitch Ratings ожидают, что давление выкупа сохранится и в 2023 году.

По данным агентства в последние годы инвесторы снизили свою склонность к риску в отношении продаж WMP, поскольку только по итогам прошлого года 28% инвестиций привлечены в WMP уровня 1 (категория с наименьшим риском). Это свидетельствует о том, что инвесторы все больше осознают, что риск и высокие доходы всегда идут бок о бок.

Инвестиции в нестандартные активы также снизились до 7% от общего объема WMP к концу 2022 г. с 16% зафиксированных в конце 2017 г. Это свидетельствует об улучшении прозрачности основных рисков, связанных с WMP. По мнению аналитиков, подобная тенденция на руку банковскому сектору. Ведь WMP — самая популярная альтернатива депозитам в Китае.

Дулат Тулепов



