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Законодательство РК

Банкротство физлиц: как быстро проверить свою кредитную историю

финансы, банкротство Фото: pexels
С 3 марта 2023 года казахстанцы могут подать заявление о применении процедуры внесудебного банкротства, чтобы прекратить денежные обязательства перед кредиторами, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в "Государственном кредитном бюро", одним из главных условий для подачи заявления в уполномоченный орган в сфере госуправления по восстановлению платежеспособности и банкротства казахстанцев является:

  • наличие обязательств, не превышающих 1600-кратного размера месячного расчетного показателя (в 2023 году – 5 520 000 тенге) и отсутствие погашения задолженности в течение 12 месяцев на дату подачи заявления по обязательствам перед всеми кредиторами, указанными в заявлении;
  • либо наличие срока неисполнения обязательств – свыше 5 лет на дату подачи заявления.

Для проверки наличия вышеуказанных оснований для подачи заявления казахстанцам рекомендуется получить на сайте id.mkb.kz персональный отчет (Банкротство граждан РК). В нем будет отображена сумма текущих обязательств с указанием минимального количества дней просрочки.

Этот отчет бесплатный. Он доступен с электронных устройств, в том числе с мобильных. 

  •  "Государственное кредитное бюро" предоставляет информацию о кредитных обязательствах гражданина, полученную от кредиторов.
  • Прием заявлений на применение процедуры внесудебного банкротства и принятие решения о соответствии гражданина вышеуказанным и иным установленным законодательством РК критериям осуществляется уполномоченным органом в сфере государственного управления по восстановлению платежеспособности и банкротства граждан.
  • Все условия для подачи заявления на банкротство содержатся в Законе РК "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан".

30 декабря 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан". 

26 января в Казахстане разработали правила применения процедуры внесудебного банкротства.

Как будет работать на практике закон о банкротстве физических лиц, рассказали эксперты.

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