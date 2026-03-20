Обязательства перед ломбардами больше не рассматриваются в рамках процедуры внесудебного банкротства

В Казахстане с 19 марта 2026 года обязательства перед ломбардами не рассматриваются в рамках процедуры внесудебного банкротства, сообщает Zakon.kz.

Согласно положениям Закона "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК" для применения процедуры внесудебного банкротства необходимо отсутствие платежа в течение 12-ти месяцев по долгам перед банками, коллекторскими агентствами, микрофинансовыми организациями.

Как пояснили в Комитете государственных доходов, специфика деятельности ломбардов (один из видов микрофинансовой организации) отличается тем, что займы полностью обеспечены.

Так, в случае неисполнения заемщиком обязательств по займу ломбарды самостоятельно реализуют залог. Соответственно, по обязательствам перед ломбардами срок отсутствия платежей не может превышать 12-ти месяцев.

"Поправки позволят не учитывать срок отсутствия платежа по обязательствам перед ломбардами, тем самым предоставив большему количеству граждан решить свои финансовые проблемы путем применения процедуры внесудебного банкротства", – резюмировали в КГД.

