На 130 млн тенге уменьшится бюджет канцелярии Назарбаева в 2023 году

Фото: пресс-служба МИД РК

В кулуарах заседания в Сенате вице-министр финансов Даурен Темирбеков сообщил, что бюджет канцелярии Первого Президента уменьшится на 130 млн в 2023 году, сообщает Zakon.kz.

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