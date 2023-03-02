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Законодательство РК

На 130 млн тенге уменьшится бюджет канцелярии Назарбаева в 2023 году

Казахстан бюджет Назарбаев Фото: пресс-служба МИД РК
В кулуарах заседания в Сенате вице-министр финансов Даурен Темирбеков сообщил, что бюджет канцелярии Первого Президента уменьшится на 130 млн в 2023 году, сообщает Zakon.kz.

Даурен Темирбеков рассказал, сколько денег "урежут" у канцелярии Первого Президента и сколько останется.

"В рамках уточненного бюджета мы минусуем в районе 130 млн тенге от канцелярии Первого Президента РК. Оставшиеся средства заложены в районе 1-1,5 млрд тенге, из них в районе 130 млн минусуется. Только на этот год".Даурен Темирбеков

Ранее министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщал, что бюджет канцелярии Нурсултана Назарбаева будут постепенно сокращать.

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Сенат Парламента РК Назарбаев Нурсултан Казахстан
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