В Казахстане госслужащих обяжут быстрее отвечать на запросы журналистов

Министр информации и общественного развития Казахстана Дархан Кыдырали 2 марта 2023 года на семинаре для пресс-секретарей центральных и региональных государственных органов заявил, что сократятся сроки ответа госслужащих журналистам, сообщает Zakon.kz.

По словам главы МИОР, разработаны поправки в закон по вопросам доступа к информации.

"Предлагаемые изменения усиливают ответственность государственных органов, незаконно ограничивающих право граждан на доступ к информации. Теперь сократятся сроки ответа на запрос журналиста. Если ранее предусматривалось семь дней, то сейчас срок не превышает 3-5 дней". Дархан Кыдырали

Кроме этого, министр отметил, что основная цель обсуждаемого сейчас законопроекта "О масс-медиа" – повышение статуса журналистов, поддержка отечественного контента и обеспечение информационной защиты.

Он считает, что это не только повысит информационную прозрачность, но и усилит ответственность.

"Также будет реализована доктрина информационной безопасности. Основная задача доктрины – повышение конкурентоспособности отечественного медиа-пространства и обеспечение информационной независимости страны". Дархан Кыдырали

20 февраля 2023 года в Министерстве информации и общественного развития Казахстана обсудили поправки в законодательство по вопросам доступа к информации.