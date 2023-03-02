В Казахстане госслужащих обяжут быстрее отвечать на запросы журналистов
Фото: primeminister.kz
Министр информации и общественного развития Казахстана Дархан Кыдырали 2 марта 2023 года на семинаре для пресс-секретарей центральных и региональных государственных органов заявил, что сократятся сроки ответа госслужащих журналистам, сообщает Zakon.kz.
По словам главы МИОР, разработаны поправки в закон по вопросам доступа к информации.
"Предлагаемые изменения усиливают ответственность государственных органов, незаконно ограничивающих право граждан на доступ к информации. Теперь сократятся сроки ответа на запрос журналиста. Если ранее предусматривалось семь дней, то сейчас срок не превышает 3-5 дней".Дархан Кыдырали
Кроме этого, министр отметил, что основная цель обсуждаемого сейчас законопроекта "О масс-медиа" – повышение статуса журналистов, поддержка отечественного контента и обеспечение информационной защиты.
Он считает, что это не только повысит информационную прозрачность, но и усилит ответственность.
"Также будет реализована доктрина информационной безопасности. Основная задача доктрины – повышение конкурентоспособности отечественного медиа-пространства и обеспечение информационной независимости страны".Дархан Кыдырали
20 февраля 2023 года в Министерстве информации и общественного развития Казахстана обсудили поправки в законодательство по вопросам доступа к информации.
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