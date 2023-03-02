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В Казахстане выросло производство напитков на 11%

сок Фото: pexels
В Казахстане выросло производство напитков на 11,2%. Общий объем в денежном выражении составил 764 063 млн тенге. Об этом рассказали в Бюро национальной статистики Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Всего за 12 месяцев прошлого года заводы выпустили 2,3 млрд литров безалкогольных напитков, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 9,8%.

Минеральной и газированной воды выпустили 656,8 млн литров, что на 1,7% больше, чем за 12 месяцев 2021 года. 

"Алкогольные заводы выпустили за 12 месяцев 64,9 млн литров водки. Это в два раза больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Производство натурального виноградного вина увеличилось на 33,5% и составило 31,1 млн литров", – говорится в сообщении Бюро нацстатистики.

При этом производство пива снизилось до 717,5 млн литров, что меньше на 0,7% 2021 года. 

Отмечается, что в Казахстане производством напитков занимается 47 предприятий.

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