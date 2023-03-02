Специальные парковки для таксистов появятся в Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев предложил урегулировать деятельность таксистов в городе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Один из жителей Медеуского района рассказал акиму, что на остановках у Halyk Arena таксисты всячески нарушают ПДД, создают препятствие дорожному движению, что в результате приводит к пробкам.

В связи с этим он предложил запретить остановку у Halyk Arena и установить там соответствующие знаки.

Отвечая на вопрос, Ерболат Досаев отметил, что таксисты в Алматы нарушают все правила, чтобы быстрее добраться до клиентов. Поэтому сферу услуг такси нужно урегулировать.

"Мое решение в том, что нужно наконец-то урегулировать услуги таксистов. Правила, которые должны быть для них сделаны, где они имеют право парковаться, где нет. Я надеюсь, что в законе "Об особом статусе Алматы" мы произведем изменения, чтобы маслихат мог принять такие правила". Аким Алматы Ерболат Досаев

По его словам, патрульные машины проводят объезды, устанавливаются камеры "Сергек", но в вопросе заработать работники служб такси готовы на все.

"Около Halyk Arena я Управлению городской мобильности дам поручение. Возьмите на контроль. Действительно, на выезде из города создаются пробки. И дополнительно в этом году мы разворачиваем систему "Сергек" и видеомониторинга. Давайте дополнительно поставим, чтобы можно было хотя бы на нынешнем этапе их штрафовать", – предложил глава мегаполиса.

Он подчеркнул, что пока государство не отрегулирует деятельность служб такси в целом по стране, порядка не будет.

"У нас, к сожалению, ни одной специальной парковки, где буква "Т" написана, нет. Вот мы намерены сделать такие парковки, где таксисты смогут стоять". Ерболат Досаев

Ранее аким Алматы на встрече с жителями рассказал, как решат проблему плохой связи в городе и освещения.