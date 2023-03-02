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Акима Актау оштрафовали на 172,5 тысячи тенге

Ербол Избергенов Фото: пресс-сужба акимата Мангистауской области
За неисполнение вступившего ранее в законную силу решения суда акиму Актау Ерболу Избергенову предстоит выплатить штраф в размере 172 500 тенге, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Специализированного межрайонного административного суда Мангистауской области, ранее суд удовлетворил иск ТОО к акиму города Актау. Суд признал незаконным отказ акима Актау в изменении целевого назначения земельного участка одному из ТОО и обязал акима города в пользу ТОО в течение одного месяца принять благоприятный административный акт. Однако решение суда не было исполнено в указанный судом срок.

"Несмотря на то, что прошло достаточное количество времени, ответчиком не были приняты меры по исполнению решения суда. Согласно требованиям административного кодекса, исполнение судебных решений находится под контролем суда и уклонение от их исполнения влечет денежное взыскание в размере 50 МРП. В этой связи судом было вынесено определение о наложении денежного взыскания лично на акима города Актау в размере 50 МРП, что составляет 172 500 тенге", – цитирует Astana TV пресс-службу суда.

Акиму следует оплатить денежное взыскание в течение 5 дней и исполнить решение суда в течение 10 дней, в противном случае денежное взыскание будет наложено повторно в размере, увеличенном на 10 МРП.

Ранее сообщалось, что жители Актау намерены судиться с акиматом из-за вырубленных деревьев.

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