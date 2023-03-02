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США обновили санкционный список в отношении Ирана

Иран Фото: pixabay
Министерство финансов США добавило в черный список по Ирану нефтехимическую компанию в Бушере и 20 иранских судов, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в документе, опубликованном на сайте американского ведомства, под санкции попали Бушерская нефтехимическая компания и фирма Shiraz Petrochemical. Кроме того, рестрикции коснулись судов, которые ходили под флагами Китая, Панамы, Вьетнама, Того, Тувалу, Сент-Винсента и Гренадин, а также Сан-Томе и Принсипи.

В июле 2022 года Минфин США ввел санкции против 13 компаний, двух морских танкеров и двух физических лиц, которые связаны с нефтяным сектором Ирана. В список попали фирмы, которые были зарегистрированы в ОАЭ, КНР и во Вьетнаме, а также нефтяные танкеры под флагами Габона и Панамы.

Ранее в Иране заявили о готовности ввести безвизовый режим с Россией.

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Елена Беляева
Иран США
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