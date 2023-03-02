Число погибших в железнодорожной катастрофе в Греции выросло до 57 человек
Фото: Zakon.kz
Пожарная служба Греции заявила о том, что число погибших в результате железнодорожной катастрофы в Греции выросло до 57 человек, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным греческого общественного телевидения ERT, на данный момент не опознаны 56 погибших.
Ранее сообщалось, что пассажирский поезд, следовавший между Афинами и Салониками, перевозил более 350 человек. Он столкнулся с товарным поездом, погибли 43 человека, около 57 находились в больнице.
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