Число погибших в железнодорожной катастрофе в Греции выросло до 57 человек

Фото: Zakon.kz

Пожарная служба Греции заявила о том, что число погибших в результате железнодорожной катастрофы в Греции выросло до 57 человек, сообщает Zakon.kz.

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