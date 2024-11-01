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Выросло число жертв обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Сербии

Выросло число жертв обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Сербии, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 00:06 Фото: скриншот видео
Число погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале города Нови-Сад выросло до 14, сообщает Zakon.kz.

С травмами, полученными в результате этого происшествия, в Клинический центр Воеводины доставлены три человека, личность которых пока не установлена: две женщины и один мужчина.

"На данный момент из-под руин извлечено 14 тел погибших", – цитирует Srbija danas высшую прокуратуру города.

Отметим, что среди жертв – шестилетний ребенок.

Как уточняется, количество жертв может увеличиться.

Ранее сообщалось, что в сербском городе Нови Сади обрушился козырек железнодорожного вокзала. По предварительной информации, есть пострадавшие, в том числе и дети. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и спасатели. 2 ноября в стране объявили днем траура.

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