У побережья Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,5

У побережья государства Вануату, находящегося на южной части Тихого океана, произошло землетрясение магнитудой 6,5, сообщает Zakon.kz

По данным Геологической службы США, пишет Star advertiser, эпицентр располагался на расстоянии 30 км к юго-западу от города Порт-Орли. Очаг залегал на глубине 6 км.

О пострадавших не сообщается.

"Исходя из всех имеющихся данных, разрушительного цунами в Тихом океане не ожидается, и Гавайям не угрожает цунами", - говорится в бюллетене Тихоокеанского центра предупреждения о цунами.

Ранее сообщалось, что землетрясение в 272 км к югу от Алматы зафиксировали сейсмологи.