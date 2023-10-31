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Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у побережья Чили

землетрясение Фото: pixabay
Национальный центр сейсмологии заявил о том, что у побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 6,6, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованной информации, подземные толчки зафиксированы в 9.33 по местному времени (15.33 мск). Эпицентр располагался в 55 километрах к юго-западу от чилийского города Уаско. Очаг залегал на глубине 38 километров.

О жертвах и разрушениях пока не сообщается.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5 в 575 км на юго-восток от Алматы.

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