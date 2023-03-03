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25 месторождений выставят на аукцион — МИИР

25 месторождений выставят на аукцион — МИИР Фото: Zakon.kz
Месторождения твердых полезных ископаемых, в том числе драгметаллов, продадут на аукционе, сообщает Zakon.kz.

Право на добычу полезных ископаемых на 25 месторождениях проведут в онлайн формате, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев в ходе встречи с послами иностранных государств 2 марта. В качестве покупателей будут рассмотрены как казахстанские разработчики месторождений, так и иностранные.

"Одно из главных требований к инвесторам – добываемый минеральный ресурс должен будет поспособствовать повышению благосостояния местных жителей. Следовательно, в первую очередь необходимо обеспечить занятость местного населения на производствах. Во-вторых, необходимо учитывать мнение народа и принимать активное участие в решении местных социальных проблем". Марат Карабаев

Как сообщает 24kz, планируется продать, в том числе, месторождения золота, серебра и других твердых полезных ископаемых. Общая стоимость запасов оценена в 46 миллиардов долларов.

В начале года в Правительстве рассказали, что за 2022 год уполномоченными органами расторгнуты 115 контрактов и 198 лицензий по твердым полезным ископаемым, а также 12 контрактов по углеводородному сырью. В государственную собственность были возвращены месторождения, в том числе, золота, угля, железа и меди.

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