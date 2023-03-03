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К экологической катастрофе может привести расчистка завалов после землетрясения в Турции

К экологической катастрофе может привести расчистка завалов после землетрясения в Турции Фото: Anadolu Agency
После разрушительного землетрясения тонны строительного мусора остаются в местах разрушений. Утилизация их может привести к серьезным экологическим последствиям, сообщает Zakon.kz.

Как сообщают турецкие власти, в результате мощнейшего землетрясения 6 февраля 156 тысяч зданий были либо разрушены полностью, либо сильно повреждены и их необходимо снести. В результате образуется до 210 миллионов тонн строительных отходов, приводят данные в ООН. Если сложить весь мусор в метровый слой, площадь его составит 100 квадратных километров.

В ООН отмечают, что есть вероятность, что при строительстве зданий в Турции были использованы вредные материалы. Например, асбест, канцерогенное волокно, которые запрещены во многих странах мира, в том числе в Турции, пишет Reuters.

Разрушения превысили по масштабам последствия землетрясения 1999 года, сообщают в ООН. При этом мусор с тех пор до сих пор хранится вблизи городов. Экологи опасаются, что вывоз строительных обломков в этот раз образует огромные свалки.

"Сбрасывание щебня в городе, оливковых рощах и руслах ручьев без разложения и переработки приводит к новым экологическим катастрофам", — говорит Гекхан Гунайдин, представитель турецкой партии НРП.

По некоторым данным, грузовики с мусором уже выезжают в оливковые рощи. При этом власти Турции сообщили, что для утилизации отходов выделены специальные полигоны. Их на сегодня 19, общая площадь сравнима с 200 футбольными полями.

По последним данным, в результате землетрясения 6 февраля экономика Турции потеряла около 34,2 млрд долларов. Однако, как считают специалисты Всемирного банка, эта сумма может еще вырасти из-за продолжающихся афтершоков.

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