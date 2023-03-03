Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Кыргызстане школьник скончался от побоев старшеклассников

В Кыргызстане школьник скончался от побоев старшеклассников Фото: pixabay
В Джалал-Абадской области Кыргыстана 14-летний подросток умер после "разборок" со старшеклассниками, сообщает Zakon.kz.

Сообщается, что 1 марта два 16-летних и два 17-летних подростка собрали мальчиков помладше в местной сельской школе. Школьников выстроили вряд у стены. Старшеклассники спросили, почему подростки не выходят ночью на улицу, после чего начали наносить удары. Один из подростков упал и ударился головой о стену.

В полицию позвонил брат пострадавшего подростка, сообщает 24kg.

"Родственник погибшего сообщил, что в селе Сафаровка ученика школы имени Джоомарта Боконбаева избили знакомые. Он скончался, когда его привезли в больницу. По факту убийства возбуждено уголовное дело", — сообщили в пресс-службе полиции.

Подозреваемые старшеклассники задержаны, их поместили в изолятор временного содержания.

По данным ЮНИСЕФ, 63% казахстанских школьников сталкивались с насилием в школе и дискриминацией по тому или иному признаку. 44% опрошенных стали жертвами, а 24% сознались, что сами совершали акты насилия над другими детьми. Как проявляется насилие в школах и что делать родителям, обсудили участники заседания на дискуссионной площадке TeenergizerQZ в Алматы.

Читайте также

В Туркестане девушка спрыгнула с 6 этажа гостиницы

Фиктивное ТОО в Актюбиской области нанесло ущерб государству на 164 млн тенге

Курсанта Военного института нашли мертвым на посту

Мария Мельникова
Кыргызстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Столица
Я назову планету: почему переименования областей, городов и улиц вызывают вопросы
США Казахстан сотрудничество
Ценный партнер по ключевым вопросам: зачем Энтони Блинкен приезжал в Казахстан
продукты
Главное за день: падение доллара, повышение стипендий и снижение цен на товары
курсант скончался в военном институте
Курсанта Военного института нашли мертвым на посту
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления