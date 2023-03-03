В Кыргызстане школьник скончался от побоев старшеклассников
Сообщается, что 1 марта два 16-летних и два 17-летних подростка собрали мальчиков помладше в местной сельской школе. Школьников выстроили вряд у стены. Старшеклассники спросили, почему подростки не выходят ночью на улицу, после чего начали наносить удары. Один из подростков упал и ударился головой о стену.
В полицию позвонил брат пострадавшего подростка, сообщает 24kg.
"Родственник погибшего сообщил, что в селе Сафаровка ученика школы имени Джоомарта Боконбаева избили знакомые. Он скончался, когда его привезли в больницу. По факту убийства возбуждено уголовное дело", — сообщили в пресс-службе полиции.
Подозреваемые старшеклассники задержаны, их поместили в изолятор временного содержания.
По данным ЮНИСЕФ, 63% казахстанских школьников сталкивались с насилием в школе и дискриминацией по тому или иному признаку. 44% опрошенных стали жертвами, а 24% сознались, что сами совершали акты насилия над другими детьми. Как проявляется насилие в школах и что делать родителям, обсудили участники заседания на дискуссионной площадке TeenergizerQZ в Алматы.