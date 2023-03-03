16 кг золотосодержащей руды нашли у "черного" старателя в Степногорске

Мужчина изначально был задержан за незаконное проникновение на шахту, лишь после разбирательства у него нашли незаконно добытую руду, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о том, что на охраняемую территорию карьера "Аксу-2" проник неизвестный, поступило в полицию от сотрудников отдела безопасности АО "Казахалтын", сообщает пресс-служба МВД.

"Следственно-оперативной группой, прибывшей на указанный объект, установлена личность нарушителя, им оказался 45-летний житель поселка Заводской". Пресс-служба МВД

Сотрудники полиции оформили бумаги и зарегистрировали дело по статье "Незаконное проникновение на охраняемый объект" (часть 1 статьи 269-1 УК РК).

Только во время дальнейшего разбирательства сотрудники полиции нашли у мужчины золотосодержащую руду, 16 кг.

"Материал направлен на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — сообщили в полиции.

27 февраля на шахте "Центральная" было обнаружено тело "черного" старателя. Погибшему мужчине было 30 лет.