Курсанта Военного института нашли мертвым на посту

3 марта на посту караульного наряда учебного центра Военного института Сухопутных войск без признаков жизни был обнаружен курсант 1 курса, сообщает Zakon.kz.

По факту начали досудебное расследование. Для установления причин и обстоятельств произошедшего Минобороны направило специальную комиссию во главе с первым заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками РК.



"Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению в интересах следствия. Командование и личный состав Вооруженных сил выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего". Пресс-служба Минобороны РК

21 февраля стало известно о том, что курсант из Казахстана погиб в российском военном институте.