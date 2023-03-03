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Курсанта Военного института нашли мертвым на посту

курсант скончался в военном институте Фото: пресс-служба МО РК
3 марта на посту караульного наряда учебного центра Военного института Сухопутных войск без признаков жизни был обнаружен курсант 1 курса, сообщает Zakon.kz.

По факту начали досудебное расследование. Для установления причин и обстоятельств произошедшего Минобороны направило специальную комиссию во главе с первым заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками РК.

"Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению в интересах следствия. Командование и личный состав Вооруженных сил выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего".Пресс-служба Минобороны РК

21 февраля стало известно о том, что курсант из Казахстана погиб в российском военном институте.

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МО РК Алматы
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