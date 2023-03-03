Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Звезде марокканского футбола и "ПСЖ" предъявили обвинение в изнасиловании

Футбол Обвинение игроку Фото: Instagram/achrafhakimi
Защитник французского "ПСЖ" и сборной Марокко по футболу Ашраф Хакими официально обвинен в совершении изнасилования 24-летней девушки, сообщает Zakon.kz

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.

Как информирует RMCsport, накануне футболиста допросила полиция и после этого предъявила обвинения. Теперь он будет находиться под судебным контролем. 

Несмотря на строгость ограничений, он сможет поехать в Мюнхен (Германия) на матч Лиги чемпионов с "Баварией" на следующей неделе. Предварительное расследование, начатое прокуратурой Нантера, поручили следственному судье.

Скандал с участием игрока "ПСЖ" разгорелся в начале этой недели, когда неизвестная 24-летняя девушка обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании со стороны Хакими.

Читайте также

Казахстанец завоевал "серебро" на мировом турнире по дзюдо

Дочь Пеле рассказала, что ее отец пожелал Месси

Прогноз хоккейного эксперта на матч плей-офф сезона Parimatch PRO HOKEI LIGASY 2022-2023

Куандык Шынасилов
ПСЖ
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Столица
Я назову планету: почему переименования областей, городов и улиц вызывают вопросы
США Казахстан сотрудничество
Ценный партнер по ключевым вопросам: зачем Энтони Блинкен приезжал в Казахстан
продукты
Главное за день: падение доллара, повышение стипендий и снижение цен на товары
курс доллара к тенге 3 марта
Доллар продолжил падение на торгах
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления