Звезде марокканского футбола и "ПСЖ" предъявили обвинение в изнасиловании

Защитник французского "ПСЖ" и сборной Марокко по футболу Ашраф Хакими официально обвинен в совершении изнасилования 24-летней девушки, сообщает Zakon.kz

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Как информирует RMCsport, накануне футболиста допросила полиция и после этого предъявила обвинения. Теперь он будет находиться под судебным контролем.

Несмотря на строгость ограничений, он сможет поехать в Мюнхен (Германия) на матч Лиги чемпионов с "Баварией" на следующей неделе. Предварительное расследование, начатое прокуратурой Нантера, поручили следственному судье.



Скандал с участием игрока "ПСЖ" разгорелся в начале этой недели, когда неизвестная 24-летняя девушка обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании со стороны Хакими.