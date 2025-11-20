Защитник ПСЖ назван лучшим футболистом 2025 года в Африке

27-летний представитель французского ПСЖ и сборной Марокко Ашраф Хакими признан футболистом года на африканском континенте. Игрок оборонительного плана в этой гонке опередил двух знаменитых форвардов – Мохамеда Салаха и Виктора Осимхена, сообщает Zakon.kz.

Один из лидеров ПСЖ получил свой приз на официальном вечере, который устроила 19 ноября Конфедерация африканского футбола (CAF).

Главными конкурентами Хакими за это звание числились Мохамед Салах ("Ливерпуль") и Виктор Осимхен ("Галатасарай").

"Этот трофей не только мой, он принадлежит всем молодым африканцам, которые мечтают стать футболистами. Хотел бы поблагодарить короля Мухаммеда за то, что он обеспечил нам все необходимое для достижения успеха". Ашраф Хакими

Лучшим вратарем года в Африке был выбран Яссин Буну ("Аль-Хиляль", Марокко). Лучшей сборной года названа Марокко (U-20), а клубом года – египетский "Пирамидс".

Приз лучшей футболистки континента достался Гизлан Шеббак ("Аль-Хиляль", Марокко). Награду лучшего тренера вручили Бубиста (Кабо-Верде).

Стоит напомнить, что на днях Ашраф Хакими вошел в список из 25 номинантов ежегодной премии Globe Soccer Awards.