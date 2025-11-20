#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
519.41
600.85
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
519.41
600.85
6.41
Спорт

Защитник ПСЖ назван лучшим футболистом 2025 года в Африке

Футбол Лучший Игрок Африки, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 14:38 Фото: Instagram/psg
27-летний представитель французского ПСЖ и сборной Марокко Ашраф Хакими признан футболистом года на африканском континенте. Игрок оборонительного плана в этой гонке опередил двух знаменитых форвардов – Мохамеда Салаха и Виктора Осимхена, сообщает Zakon.kz.

Один из лидеров ПСЖ получил свой приз на официальном вечере, который устроила 19 ноября Конфедерация африканского футбола (CAF).

Главными конкурентами Хакими за это звание числились Мохамед Салах ("Ливерпуль") и Виктор Осимхен ("Галатасарай").

"Этот трофей не только мой, он принадлежит всем молодым африканцам, которые мечтают стать футболистами. Хотел бы поблагодарить короля Мухаммеда за то, что он обеспечил нам все необходимое для достижения успеха". Ашраф Хакими

Лучшим вратарем года в Африке был выбран Яссин Буну ("Аль-Хиляль", Марокко). Лучшей сборной года названа Марокко (U-20), а клубом года – египетский "Пирамидс".

Приз лучшей футболистки континента достался Гизлан Шеббак ("Аль-Хиляль", Марокко). Награду лучшего тренера вручили Бубиста (Кабо-Верде).

Стоит напомнить, что на днях Ашраф Хакими вошел в список из 25 номинантов ежегодной премии Globe Soccer Awards.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Названы лучшие футболисты Африки по итогам 2023 года
16:49, 12 декабря 2023
Названы лучшие футболисты Африки по итогам 2023 года
Хавбек ПСЖ назван лучшим футболистом 2025 года в Азии
13:35, 17 октября 2025
Хавбек ПСЖ назван лучшим футболистом 2025 года в Азии
Звезде марокканского футбола и "ПСЖ" предъявили обвинение в изнасиловании
17:49, 03 марта 2023
Звезде марокканского футбола и "ПСЖ" предъявили обвинение в изнасиловании
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: