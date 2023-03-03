Выдавать удостоверения личности в Казахстане будут автоматизированные терминалы

Новый терминал для оформления и выдачи документов начал работу в пилотном режиме в недавно открывшемся ЦОНе Астаны, сообщает Zakon.kz.

Проект разработан МВД совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Терминал полностью автоматизирован. Инновационный проект был представлен министру внутренних дел Марату Ахметжанову и министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдату Мусину.

Как пишет министр в соцсетях, теперь казахстанцы смогут подавать заявки на получение документов самостоятельно и, главное, быстро.





Не нужно тратить время на ожидание в очереди, затем проходить регистрацию у сотрудника миграционной службы, затем идти фотографироваться и отдельно бежать в кассу для оплаты.

"Терминал документирования" позволит сделать все в одном месте, кроме того, человек может самостоятельно выбрать удачное фото для документа.

Процесс займет не более 10 минут.

"Однако во избежание ошибок и недоразумений заявителю все же нужно будет обратиться к сотруднику миграционной службы. Он проверит корректность подачи заявления, фотографии и подписи на соответствие требованиям". Глава МЦРИАП РК Багдат Мусин

Пока такой терминал установлен только в Астане, в ЦОНе на Керей и Жанибек хандар, 4/1. В дальнейшем планируется реализация проекта во всех регионах.

В этот же день МВД изготовлен документ – удостоверение личности, оформленное через терминал. Канат Дарибаев стал первым человеком, воспользовавшимся новым аппаратом.





В век цифрового развития современное общество не стоит на одном месте и диктует новые подходы к оказанию государственных услуг. Не является исключением и совершенствование предоставления услуги по документированию населения. Впервые в Казахстане МВД совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности запускает пилотный проект по оформлению гражданам паспорта и удостоверения личности с помощью “терминала документирования”. Теперь с его помощью любой гражданин может самостоятельно оформить заявку на получение паспорта или удостоверения личности, – отметил министр внутренних дел Марат Ахметжанов.

2 марта в Казахстане стартовал прием документов для льготного микрокредитования молодежи.