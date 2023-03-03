Видео избиения на рабочем месте в Улытауской области прокомментировали в полиции

В соцсетях Казахстана появилось видео, на котором двое мужчин избивают третьего. В полиции прокомментировали инцидент, сообщает Zakon.kz.

В комментарии к видеозаписи утверждается, что драка произошла на одном из рудников Улытауской области. Ее причиной стал конфликт между работниками. В отделе кадров выразили недовольство тем, что несколько сотрудников получают зарплату, не появляясь на рабочем месте.





В полиции пояснили, что видео было обнаружено в ходе мониторинга социальных сетей.

"Задержаны двое подозреваемых. Они водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся следственные мероприятия". Пресс-служба МВД РК

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 293 УК РК "Хулиганство".

Ранее стало известно, что в Кыргызстане школьник скончался от побоев старшеклассников.