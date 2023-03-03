Президент поздравил работников Казахского телевидения с 65-летием

В этом году исполняется 65 лет Казахскому телевидению. В честь знаменательной даты в киноконцертном зале "Казмедиа Центр" состоялось торжественное мероприятие "Қарашаңырақ. Қазақ телевизиясына 65 жыл!", сообщает корреспондент Zakon.kz.

8 марта 1958 года в городе тогда еще Алма-Ата впервые начало свое вещание Казахское телевидение. Позже телестудии открылись в городах Караганда, Усть-Каменогорск, Жезказган, Петропавловск. Затем открылись телестудии в Целинограде, Балхаше и Семипалатинске.



Со знаменательной датой всех тех, кто стоял у истоков формирования Казахского телевидения, поздравил президент Касым-Жомарт Токаев.

Его поздравления зачитал государственный советник Ерлан Карин.

"Уважаемый коллектив национального телеканала Qazaqstan, поздравляю вас в 65-летием! Телеканал, который считается колыбелью казахского телевидения, занимает особое место среди средств массовой информации страны. Казахская тележурналистика берет начало с этого телеканала. С первых дней телеканал, который поставил важной миссией служение народу, по сей день с достоинством выполняет ее. Через его программы мы узнаем не только о событиях сегодняшнего дня, но и об истории, культуре и жизни страны. В золотом архиве телеканала сохранились бесценные исторические кадры, интервью легендарных личностей", – сказано в поздравлении главы государства.

Он также пожелал коллективу телеканала здоровья, творческих успехов и хороших новостей.

Ерлан Карин поздравил коллектив телеканала и от своего имени. Он отметил, что и сам работал здесь несколько лет и очень гордится этим периодом своей жизни.

"Телеканал Qazaqstan единственный в стране, который ведет вещание полностью на казахском языке. Начиная день с программы "Таншолпан" и завершая программой "1001 түн", телеканал играет важную роль в развитии не только казахского языка, но и зрителей". Ерлан Карин

Поздравил телеканал и министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали.

"Национальный телеканал прошел много вех в своей истории, полной многих испытаний, и достойно преодолел их. Он служит опорой нашей национальной ценности, хранителем языка и традиций. Телеканал Qazaqstan можно назвать телеэпопеей Казахстана. Ведь в архивах телеканала хранятся интервью выдающихся людей, исторических личностей, уникальные исторические кадры… Дело основателей Казахского телевидения достойно продолжают их сегодняшние коллеги... Телеканал Qazaqstan – свидетель развития страны – сегодня является не только лидером отечественных СМИ, но и известным брендом на международном медиа-рынке". Глава МИОР

4 августа 2022 года сообщалось, что в Казахстане изменили перечень обязательных телеканалов.