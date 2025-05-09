В области Абай широко отмечают 80-летие Великой Победы

9 Мая – 80-летие Великой Победы – широко отмечается в области Абай. В честь знаменательной даты в Семее организованы мероприятия, сообщает Zakon.kz.

В парке Победы в областном центре прошла церемония возложения цветов к Вечному огню. В ней приняли участие глава региона Берик Уали, ветераны, представители правоохранительных органов и воинских частей, курсанты специализированной школы-лицея "Жас Улан".

Фото: акимат области Абай

В ходе мероприятия возложены гирлянда Славы и корзины с цветами. Память погибших на полях сражений почтили минутой молчания. Был поднят Государственный флаг и исполнен Гимн Республики Казахстан.

Фото: акимат области Абай

Аким области осмотрел выставку в парке Победы и вместе с ветеранами попробовал солдатскую кашу. В рамках праздничного мероприятия вниманию общественности была представлена концертная программа "День Победы". Артисты Мапруза Утеуленова, Гульдана Ногайбаева, Нурлан Тутунов, народный ансамбль "Ахау Семей", танцевальная студия "Акбота", группа "Самрук" и другие творческие коллективы исполнили песни военных лет.

Фото: акимат области Абай

Сегодня вечером на центральной площади состоится праздничный концерт "Жеңіс жолы". Выступят эстрадно-симфонический оркестр акима области Абай, танцевальные ансамбли "Тамаша", "Романтики", "Тұмар", "ContraSSt", а также артисты Государственной филармонии имени Амре Кашаубаева и городского Дворца культуры.

Фото: акимат области Абай

В концерте примут участие заслуженный деятель Казахстана Мапруза Утуленова, кавалер ордена "Парасат" Гульдана Ногайбаева, известные певцы Айкын Толепберген и Маржан Арапбаева. Отметим, что к празднованию Великой Победы в области пройдет около 300 мероприятий.