В Алматы наградили спасателей, участвовавших в ликвидации землетрясения в Турции

Министр по ЧС РК Юрий Ильин наградил спасателей, участвовавших в ликвидации землетрясения в Турции, сообщает Zakon.kz.

Церемония прошла на базе Республиканского оперативно-спасательного отряда в Алматы.

Всего наградили более 60 сотрудников. В том числе были вручены государственные награды, Благодарственные письма Президента РК, а также ведомственные награды – медали и нагрудные знаки.

Выезжать за рубеж для помощи в тяжелых ситуациях сотрудники РОСО МЧС РК начали еще в далеком 1999 году. Тогда оперативно-спасательная группа и врачи Центра медицины катастроф выехали в город Дегирмендер, где извлекали людей из-под завалов.

Выступая перед личным составом, министр по ЧС Юрий Ильин отметил, что их высоко оценили не только граждане Турции, но и соотечественники, которые гордо отзывались о земляках.





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Министр отметил оперативную и слаженную работу спасателей РОСО, Центра медицины катастроф в Турции, подчеркнув, что в Турецкой Республике они получили колоссальный опыт, который будет учтен в дальнейшей подготовке спасателей.

"Я благодарен спасателям, медработникам Центра медицины катастроф, государственного материального резерва и войсковым частям за ту оперативную работу, которую вы проделали для доставки гуманитарной помощи турецкому и сирийскому народу. Родственникам и родным за моральную поддержку и переживание, за то, что вы выполняли вдалеке свой профессиональный долг с риском для жизни. И самое главное – вы вернулись живыми и здоровыми!" Министр по ЧС РК Юрий Ильин

Благодарственные письма Президента РК, а также ведомственные награды – медали и нагрудные знаки – получили все без исключения спасатели, побывавшие в заграничной командировке. Не остались без внимания и заслуженных наград собаки-спасатели. Их вклад в спасательной операции был не менее значительным.





Фото: МЧС РК





Всего в Турции спасатели вытащили живыми из-под завалов 7 человек и извлекли 88 погибших. Работали ежедневно по 16 часов в сутки. Их работой восхитились турецкие коллеги, которые готовы обучаться в Казахстане и перенимать опыт.

Ранее говорилось, что расчистка завалов после землетрясения в Турции может привести к экологической катастрофе.