После переезда казахстанец узнал о тайном браке своей супруги

Казахстанец, переехав с женой в Грузию, узнал о ее тайном браке, сообщает Zakon.kz.

Пара зарегистрировала брак в Генеральном консульстве РК в Дубае, а затем в органах регистрации актов гражданского состояния (РАГС) на территории Казахстана. Супруги успели обзавестись ребенком.

Когда муж начал оформлять документы, то оказалось, что его супруга "Б" 7 лет назад в городе Тбилиси зарегистрировала брак с гражданином Грузии. По словам нынешнего мужа, он ничего об этом не знал, поэтому потребовал признать свой брак недействительным.

"Суд, сославшись на Кодекс РК "О браке (супружестве) и семье", нормы Нормативного Постановления № 5 Верховного суда РК "О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака (супружества)" от 28.04.2000 года, иск удовлетворил". Пресс-служба суда города Астаны

Женщина обратилась в суд города Астаны с апелляционной жалобой, но суд апелляционной инстанции оставил решение суда без изменения.



Решение вступило в законную силу.

В конце февраля в Лисаковске подозреваемую в убийстве супруга поместили в психбольницу.