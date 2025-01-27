Отар Кушанашвили тайно женился, когда узнал о раке

Российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили тайно женился после того, как узнал о страшной болезни, сообщает Zakon.kz.

Об этом в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ рассказала теперь уже его законная жена, певица Ольга Фролова. Она призналась, что Кушанашвили не собирался делать ей предложение руки и сердца, хотя они вместе почти 20 лет, а их сыну Даниилу 15 лет. Жениться летом 2024 года журналиста заставила жизненная необходимость.

"Дело в том, что в больнице же могут посещать только первые родственники. Поэтому я не могу сказать, что это вызвало у него огромный восторг и радость", – объяснила Фролова.

Она поделилась фотографией со дня свадьбы. Кушанашвили было не до пышных торжеств и фотосессий: в ЗАГС он отправился из больницы. Но семья отпраздновала событие в ресторане.

Фото: НТВ

54-летний Отар Кушанашвили полгода борется с онкологическим заболеванием, ему диагностировали рак сигмовидной кишки четвертой стадии.

"Человеку важен настрой, понимаете? Чем больше ты говоришь больному человеку, что он больной, тем больше он болеет. Чудеса случаются, и ты будешь здоров. В его случае уже случилось, я не сомневаюсь", – поделилась Ольга Фролова.

1 октября ведущему успешно провели операцию и удалили злокачественную опухоль. А 14 октября он заявил, что он "триумфально закончил борьбу с раком".