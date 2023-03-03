Казахстанец завоевал "серебро" на мировом турнире по дзюдо

Казахстанский дзюдоист Нурканат Серикбаев завоевал серебряную медаль мирового турнира Grand Slam, сообщает Zakon.kz.

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Турнир проходил в Ташкенте. Казахстанец в весовой категории до 60 кг в финальном поединке уступил опытному южнокорейскому спортсмену Ким Вон Джину, передает пресс-служба Федерации дзюдо Казахстана.

В общей сложности Нурканат провел пять поединков и выиграл в четырех из них.

Сначала он победил представителя ОАЭ Мутаза Хаужах, затем Ровшана Алиева из Азербайджана. В четвертьфинале одержал победу над Дилшотбеком Баратовым из Узбекистана, а в полуфинале иппоном одолел чемпиона мира 2019 года Лукуми Чхваимиан из Грузии.

Это первая победа 20-летнего Нурканата Серикбаева во взрослой категории. До этого он был чемпионом мира среди кадетов 2019 года.

По правилам Международной федерации дзюдо (IJF) серебряный призер соревнований Grand Slam получает 700 очков в мировом рейтинге.

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