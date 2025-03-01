Казахстанский дзюдоист завоевал "бронзу" международного турнира в Узбекистане

Казахстанский дзюдоист Абылайхан Жубаназар завоевал бронзовую медаль международного турнира серии Grand Slam в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Zakon.kz.

Представитель команды Казахстана поднялся на третью ступень пьедестала по итогам выступления в весовой категории до 81 кг.

В схватке за "бронзу" Жубаназар оказался сильнее японца Сотаро Фудживаро.

Как отметили в пресс-службе НОК РК, Казахстан впервые отличился на данном турнире.

Ранее казахстанская боксерша Лаура Есенкельды проиграла "жертве" Иман Хелиф.