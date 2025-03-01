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Спорт

Казахстанский дзюдоист завоевал "бронзу" международного турнира в Узбекистане

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 22:13 Фото: olympic.kz
Казахстанский дзюдоист Абылайхан Жубаназар завоевал бронзовую медаль международного турнира серии Grand Slam в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Zakon.kz.

Представитель команды Казахстана поднялся на третью ступень пьедестала по итогам выступления в весовой категории до 81 кг. 

В схватке за "бронзу" Жубаназар оказался сильнее японца Сотаро Фудживаро.

Как отметили в пресс-службе НОК РК, Казахстан впервые отличился на данном турнире.

Ранее казахстанская боксерша Лаура Есенкельды проиграла "жертве" Иман Хелиф.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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