Дочь Пеле рассказала, что ее отец пожелал Месси

Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле незадолго до своего ухода из жизни пожелал нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси выиграть катарский Кубок мира, сообщает Zakon.kz.

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Об этом рассказала дочь трехкратного чемпиона мира по футболу Кели Насименто.

Девушка заявила, что после того, как сборная Бразилии покинула мундиаль, многие заходили в его палату и спрашивали, кого бы он хотел видеть в качестве чемпиона, на что легендарный футболист называл сборную Аргентины, так Кубок должен остаться в Южной Америке, а Лионель Месси его заслужил.

Кели опубликовала в социальной сети совместное фото с женой нападающего Аргентины Лионеля Месси Антонеллой Рокуццо и написала: "Это красивая и грациозная Антонела Рокуццо, жена Месси. У меня не было возможности встретиться с Месси, поэтому, когда я сталкивалась с ней в этом волшебном месте на каждой вечеринке (в женском туалете), я посылала ему сообщение через нее".

Легендарный бразильский футболист скончался 29 декабря на 83-м году жизни после продолжительной болезни.





Новость по теме Месси и Роналду попрощались с Пеле

Пеле является единственным в истории футболистом, который трижды становился чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Он делит с Неймаром первое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии, забив 77 голов в 92 матчах. Международный олимпийский комитет признал его лучшим футболистом XX века.

Сборная Аргентины в финале Чемпионата мира 2022 года обыграла команду Франции в серии пенальти. Лионель Месси был признан лучшим игроком турнира в Катаре. Игра состоялась за 11 дней до смерти Пеле.