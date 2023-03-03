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Дочь Пеле рассказала, что ее отец пожелал Месси

Дочь Пеле рассказала, что ее отец пожелал Месси Фото: Instagram/leomessi
Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле незадолго до своего ухода из жизни пожелал нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси выиграть катарский Кубок мира, сообщает Zakon.kz.

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Об этом рассказала дочь трехкратного чемпиона мира по футболу Кели Насименто.

Девушка заявила, что после того, как сборная Бразилии покинула мундиаль, многие заходили в его палату и спрашивали, кого бы он хотел видеть в качестве чемпиона, на что легендарный футболист называл сборную Аргентины, так Кубок должен остаться в Южной Америке, а Лионель Месси его заслужил.

Кели опубликовала в социальной сети совместное фото с женой нападающего Аргентины Лионеля Месси Антонеллой Рокуццо и написала: "Это красивая и грациозная Антонела Рокуццо, жена Месси. У меня не было возможности встретиться с Месси, поэтому, когда я сталкивалась с ней в этом волшебном месте на каждой вечеринке (в женском туалете), я посылала ему сообщение через нее".

Легендарный бразильский футболист скончался 29 декабря на 83-м году жизни после продолжительной болезни.


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Месси и Роналду попрощались с Пеле

Пеле является единственным в истории футболистом, который трижды становился чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Он делит с Неймаром первое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии, забив 77 голов в 92 матчах. Международный олимпийский комитет признал его лучшим футболистом XX века.

Сборная Аргентины в финале Чемпионата мира 2022 года обыграла команду Франции в серии пенальти. Лионель Месси был признан лучшим игроком турнира в Катаре. Игра состоялась за 11 дней до смерти Пеле.

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Месси Лионель Пеле Аргентина Бразилия
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