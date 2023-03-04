ТЭЦ Экибастуза оштрафовали на 3 миллиона

Руководство экибастузской ТЭЦ выписан штраф за нарушения в метрологии, сообщает Zakon.kz.

Прокуратура и департамент комитета технического регулирования и метрологии Павлодарской области провели в январе проверку ТЭЦ Экибастуза. Ведомства изучили работу теплоцентрали в области метрологии. Результаты выявили нарушения, передает AstanaTV со ссылкой на пресс-службу министерства торговли и интеграции.

"В ходе проверки было установлено применение средств измерений с нарушением межпроверочного интервала и с истекшим сроком поверки, такие как: манометры технические, преобразователи давления, вольтамперфазометр, мегаомметр. Применение средств измерений без поверки является нарушением пункта 1 статьи 19 закона "Об обеспечении единства измерений". Пресс-служба министерства торговли и интеграции

Штраф составил 2,76 млн тенге. На погашение взыскания руководству предприятия дали неделю. Сообщается, что вся сумма штрафа полностью погашена.

Кроме того, в отношении руководства ТЭЦ вынесено частное представление об устранении всех нарушений.

Ночью 18 февраля на теплоцентрали Экибастуза произошла авария. Работа предприятия была приостановлена.

С начала года в Экибастузе много раз отключали подачу тепла в ряде домов.