ТЭЦ Экибастуза оштрафовали на 3 миллиона
Прокуратура и департамент комитета технического регулирования и метрологии Павлодарской области провели в январе проверку ТЭЦ Экибастуза. Ведомства изучили работу теплоцентрали в области метрологии. Результаты выявили нарушения, передает AstanaTV со ссылкой на пресс-службу министерства торговли и интеграции.
"В ходе проверки было установлено применение средств измерений с нарушением межпроверочного интервала и с истекшим сроком поверки, такие как: манометры технические, преобразователи давления, вольтамперфазометр, мегаомметр. Применение средств измерений без поверки является нарушением пункта 1 статьи 19 закона "Об обеспечении единства измерений". Пресс-служба министерства торговли и интеграции
Штраф составил 2,76 млн тенге. На погашение взыскания руководству предприятия дали неделю. Сообщается, что вся сумма штрафа полностью погашена.
Кроме того, в отношении руководства ТЭЦ вынесено частное представление об устранении всех нарушений.
Ночью 18 февраля на теплоцентрали Экибастуза произошла авария. Работа предприятия была приостановлена.
С начала года в Экибастузе много раз отключали подачу тепла в ряде домов.