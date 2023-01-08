В Экибастузе вновь отключили подачу тепла в ряде домов для устранения повреждения, сообщает Zakon.kz.

По информации ТОО "Экибастузтеплоэнерго", с 19:30 8 января до 2:00 9 января производится отключение внутриквартальной тепловой сети от НО-7/15 в сторону кафе "Мимино" для устранения повреждения в подземной прокладке.



"В связи с этим теплоснабжение будет отсутствовать в частных жилых домах по ул. Кунаева, 24, 26, 28, а также у ИП "Бажунаишвили Т.И." – гараж, кафе "Мимино", АБК, – рассказали представители организации Pavlodarnews.kz.

Как уточняется, с 16:30 до 2:00 9 января производится отключение еще одного участка тепловой магистрали №12 от ТК-4А до НО-41А для устранения повреждения.

Масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в дома Экибастуза произошло ночью 27 ноября. В качестве причины в Минэнерго указали на высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.



Позже в Минэнерго уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях.



28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

Режим ЧС отменили 8 декабря.

4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.