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Ножом угрожал прохожим житель Рудного

Ножом угрожал прохожим житель Рудного Фото: pixabay
Мужчина задержан, ему грозит ответственность сразу по трем статьям закона, сообщает Zakon.kz.

3 марта в 19:30 на пульт "102" города Рудного поступило сообщение, что в одном из районов города мужчина угрожает прохожим ножом. По сообщению очевидцев, дебошир был пьян.

"На место происшествия выехали наряды полиции и участковые инспекторы. Там они увидели мужчину, который стал угрожать, в том числе и полицейским. В руках у него был нож". Пресс-служба МВД

Полицейские обезвредили нарушителя и отправили его в медицинский вытрезвитель. После ему предстоит ответить по трем статьям, сообщают полицейские.

Суд принял решение по статьям "Мелкое хулиганство" (434 КоАП РК), "Неповиновение законным требованиям сотрудников полиции" (667 КоАП РК) и "Нецензурная брань в общественном месте" (330 КоАП РК).

16 января в Актау задержан 43-летний житель города, который угрожал ножом посетителям банка. Мужчину арестовали.

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Мария Мельникова
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