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Названы самые привлекательные национальности мира

Названы самые привлекательные национальности мира Фото: pixabay
Исследование проводилось на основании постов интернет-пользователей, где были упомянуты национальности и слова-синонимы "привлекательности", сообщает Zakon.kz.

Рейтинг составлен после изучения тысяч и тысяч постов пользователей интернет-пространства. Отбор проходил по словам "привлекательный", "красивый", "симпатичный", "великолепный", "горячий", связанных со странами и их жителями, пишет DailyMail.

В список включены топ-50 национальностей и по два рейтинга отдельно мужчин и женщин.

На первом месте среди самых красивых представителей своей нации определены жители Индии с 2 628 голосами.

  1. Индия – 2628.
  2. США – 1936.
  3. Швеция – 1899.
  4. Япония – 1468.
  5. Канада – 1312.
  6. Бразилия – 1096.
  7. Франция – 1033.
  8.  Италия – 1024.
  9.  Украина – 958.
  10.  Дания – 926.

На последнем, 50-м месте — Швейцария.

В топ стран самых красивых женщин вошли:

  1.  Индия
  2.  Япония
  3.  Швеция
  4.  Польша
  5.  Италия
  6.  Бразилия
  7.  Украина
  8.  Франция
  9.  Израиль
  10.  США

Среди мужчин рейтинг расположился так:

  1.  Великобритания
  2.  Индия
  3.  Италия
  4.  США
  5.  Швеция
  6.  Япония
  7.  Франция
  8.  Ирландия
  9.  Бельгия
  10.  Бразилия

Рейтинг самых счастливых стран мира публикуют каждый год. Его составляет подразделение ООН по поиску решений стабильного развития. Согласно данным World Happiness Report на начало 2022 года, Казахстан занял 40-е место.

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