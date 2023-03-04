Названы самые привлекательные национальности мира
Рейтинг составлен после изучения тысяч и тысяч постов пользователей интернет-пространства. Отбор проходил по словам "привлекательный", "красивый", "симпатичный", "великолепный", "горячий", связанных со странами и их жителями, пишет DailyMail.
В список включены топ-50 национальностей и по два рейтинга отдельно мужчин и женщин.
На первом месте среди самых красивых представителей своей нации определены жители Индии с 2 628 голосами.
- Индия – 2628.
- США – 1936.
- Швеция – 1899.
- Япония – 1468.
- Канада – 1312.
- Бразилия – 1096.
- Франция – 1033.
- Италия – 1024.
- Украина – 958.
- Дания – 926.
На последнем, 50-м месте — Швейцария.
В топ стран самых красивых женщин вошли:
- Индия
- Япония
- Швеция
- Польша
- Италия
- Бразилия
- Украина
- Франция
- Израиль
- США
Среди мужчин рейтинг расположился так:
- Великобритания
- Индия
- Италия
- США
- Швеция
- Япония
- Франция
- Ирландия
- Бельгия
- Бразилия
Рейтинг самых счастливых стран мира публикуют каждый год. Его составляет подразделение ООН по поиску решений стабильного развития. Согласно данным World Happiness Report на начало 2022 года, Казахстан занял 40-е место.