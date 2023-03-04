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Взрывы разрушают дома в селе Актюбинской области

Взрывы разрушают дома в селе Актюбинской области Фото: pixabay
Жители села Беккул Баба всерьез обеспокоены регулярными взрывами на ближайшем щебеночном карьере. От работ на месторождении разрушают здания в ауле, сообщает Zakon.kz.

В селе Беккул Баба, что в Актюбинской области, живут две тысячи человек. Сельчане находятся в постоянном страхе: взрывы, которые регулярно гремят на расположенном в нескольких километрах от села щебеночном карьере, грозят разрушить дома, передает КТК.

"Время от времени эти взрывы есть. А когда взрывы сильные, даже у нас потолок натяжной дома шатается. И взрыв реально чувствуется. Если это так будет продолжаться, я думаю, что у многих дома могут рухнуть". Назгуль Сартабанова, жительца Беккул Баба

Сельчане утверждают, что после взрывов в домах появляются все новые трещины. Пострадала от вибраций и недавно отстроенная школа, в которой учатся 400 местных детей.

"Трещины уже появились и снаружи, и внутри здания. Как можем, замазываем. Пока, возможно, серьезной опасности для детей нет. Но необходимо держать ситуацию под контролем". Орынбасар Бегжанов, директор школы

Чиновники региона не согласны с жителями села и уверены, что причиной разрушений зданий становится некачественное строительство. Работы на месторождении щебня не угрожают селу.

"Мы туда выезжали на место, была проверка. По документам, которыми регламентируется проведение взрывных работ, все было в порядке. И по документам, и по проектам проведения взрывных работ никаких вопросов не было". Бауыржан Бекеев, руководитель Департамента промышленной безопасности Актюбинской области

В Алматинской области 27 февраля сошел грунт. В результате оползня пострадали несколько домов в коттеджном городке "Бурабай" села Бесагаш Талгарского района.

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Мария Мельникова
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