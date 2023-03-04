Больше двух лет идет суд по делу об изнасиловании школьника в Кыргызстане
Как сообщает 24kg, насилие происходило больше трех лет назад. О случившемся мама мальчика узнала в апреле 2020. Ребенок сам рассказал, что 17-летний сосед уводил его в подвал и гараж и совершал насилие. О деле рассказала адвокат семьи. По ее словам, на этапе следствия дело закрывали неоднократно.
"Судебно-медицинская и судебно-психолого-психиатрическая экспертизы, проведенные в столице, показали, что над ребенком действительно было совершено сексуальное насилие". Адвокат Мухайо Абдураупова
После того, как были получены результаты очередной экспертизы, которая подтвердила факты насилия, прокуратура возобновила дело. В январе 2021 материалы были переданы в суд, говорит юрист.
Летом прошлого года по ходатайству адвоката подозреваемого была назначена ДНК-экспертиза. Защита настояла на проведении исследований в Казахстане. Суд поддержал сторону защиты.
"Анализы отправляли в июле 2022-го, с тех пор ждем", — говорит Мухайо Абдураупова.
24 февраля в Актау суд приговорил местного жителя к пожизненному заключению за изнасилование двух детей. Апелляционная коллегия ужесточила наказание ранее осужденому мужчине по ходатайству потерпевшей стороны.