Больше двух лет идет суд по делу об изнасиловании школьника в Кыргызстане

В кыргыстанском городе Ош сосед полгода насиловал семилетнего мальчика. Вот уже больше двух лет суд не может вынести решение по делу, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает 24kg, насилие происходило больше трех лет назад. О случившемся мама мальчика узнала в апреле 2020. Ребенок сам рассказал, что 17-летний сосед уводил его в подвал и гараж и совершал насилие. О деле рассказала адвокат семьи. По ее словам, на этапе следствия дело закрывали неоднократно.

"Судебно-медицинская и судебно-психолого-психиатрическая экспертизы, проведенные в столице, показали, что над ребенком действительно было совершено сексуальное насилие". Адвокат Мухайо Абдураупова

После того, как были получены результаты очередной экспертизы, которая подтвердила факты насилия, прокуратура возобновила дело. В январе 2021 материалы были переданы в суд, говорит юрист.

Летом прошлого года по ходатайству адвоката подозреваемого была назначена ДНК-экспертиза. Защита настояла на проведении исследований в Казахстане. Суд поддержал сторону защиты.

"Анализы отправляли в июле 2022-го, с тех пор ждем", — говорит Мухайо Абдураупова.

24 февраля в Актау суд приговорил местного жителя к пожизненному заключению за изнасилование двух детей. Апелляционная коллегия ужесточила наказание ранее осужденому мужчине по ходатайству потерпевшей стороны.