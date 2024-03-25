Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

Басманный суд Москвы санкционировал арест еще двух фигурантов дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле", сообщает Zakon.kz.

На скамье подсудимых оказались отец и сын: Исроил Исломов и Диловар Исломов.

Им предъявили обвинение по п. "б" ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса РФ "Террористический акт". Максимальная санкция данной статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Фото: Басманный суд Москвы

"Судом избрана мера пресечения в виде заключении под стражу на один месяц 29 суток, то есть до 22 мая 2024 года", – говорится в сообщении суда.

Ранее сообщалось, что санкционирован арест четверых фигурантов дела о теракте в "Крокусе".

22 марта в партер "Крокус сити холла" ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".



По последним официальным данным, число погибших при теракте в московском "Крокус сити холле" достигло 137 человек, трое из них – дети.

Корреспондент Zakon.kz поговорила с сотрудником Контртеррористического комитета, который рассказал, как вести себя в таких ситуациях.