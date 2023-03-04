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Количество авиарейсов между Казахстаном и Узбекистаном увеличилось в 2,5 раза

Количество авиарейсов между Казахстаном и Узбекистаном увеличилось в 2,5 раза Фото: Zakon.kz
По данным Комитета гражданской авиации РК, рейсы между Казахстаном и Республикой Узбекистан увеличились в 2,5 раза, сообщает Zakon.kz.

2 марта 2023 года в Ташкенте состоялись переговоры авиационных властей Казахстана и Узбекистана.

Делегацию РК возглавил председатель Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгат Ластаев, делегацию Республики Узбекистан – заместитель министра транспорта Жасурбек Чориев.

В ходе переговоров стороны обсудили дальнейшее увеличение количества рейсов и расширение географии полетов.

Стороны договорились увеличить количество разрешенных рейсов более чем в два раза по маршрутам Астана – Ташкент с 12 до 36 рейсов в неделю и Алматы – Ташкент с 20 до 36 рейсов в неделю, а на остальных маршрутах – до 4 рейсов в неделю.

Так, на основании достигнутых договоренностей с весенне- летнего периода текущего года авиакомпании "Эйр Астана" и "Uzbekistan Airways" планируют увеличение количества частот по маршруту Алматы – Ташкент с 14 до 20 рейсов в неделю и Астана – Ташкент с 6 до 12 рейсов в неделю.

В целях развития конкуренции и торгово-экономического сотрудничества, а также снижения стоимости авиабилетов достигнута договоренность о множественном назначении авиаперевозчиков по всем договорным маршрутам между Казахстаном и Узбекистаном.

Вместе с тем казахстанские авиаперевозчики планируют открытие прямых регулярных рейсов в Самарканд, Фергану, Бухару и Карши.

Прямые рейсы запускают из Казахстана в Оман. Прямые регулярные рейсы по маршруту "Маскат – Алматы" запустят с 1 июля.

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